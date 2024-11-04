全球股票基金5周來首次單周資金外流 美國大選、Fed公布利率決策前情緒謹慎

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-04 20:18

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根據外媒周一 (4 日) 報導，在截至 10 月 30 日的一周內，投資人從全球股票基金中撤出資金，因在本周二 (5 日) 美國總統大選、聯準會 (Fed) 本周公布利率決策前保持謹慎態度。

投資人本周從全球股票基金撤出 26.5 億美元，這是自 9 月 25 日以來首次出現竟拋售。

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在本周二美國總統大選前，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普在民調中幾乎不分上下。另外，Global CIO Office 執行長 Gary Dugan 表示，美股近期看起來很脆弱。

Dugan 說：「儘管一些投資人認為，川普的勝利可能對股市有利，因為人們希望加大經濟成長刺激力道，但目前的市場估值遠高於 2016 年，也就是川普首次上任的前一年。」

按地區劃分，美國股票基金淨流出 58.3 億美元，為五周來最大單周淨賣出，歐洲基金淨流出 14.6 億美元，而亞洲基金淨買進約 40 億美元。

在產業基金中，工業基金、醫療基金、黃金和貴金屬基金的淨銷售額分別為 5.52 億美元、5.21 億美元和 4.34 億美元。與此同時，非必需消費品和公用事業分別淨流入 4.74 億美元和 3.63 億美元。

投資人連續第 45 周將資金投入全球債券基金，淨購買總額達 141.4 億美元。

以美元計價的中期債券基金吸引 29.1 億美元的淨流入，這是連續第七周流入；政府公債和公司債基金也分別吸引 27.6 億美元和 23.9 億美元的淨投資。

此外，全球貨幣市場基金淨賣出 117.3 億美元，部分扭轉了前一周 262.2 億美元的淨流入。