歌爾微赴港掛牌有譜 傳母公司歌爾聲學選定合作銀行
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-01 20:38
根據外媒周五 (11/1) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US)AirPods 製造商歌爾聲學 (GoerTek) 已選定銀行替其半導體子公司歌爾微 (GoerTek Microelectronics) 計畫的香港首次公開發行 (IPO) 服務。
知情人士透露，歌爾聲學正在與中金 (601995-CN)、招銀國際 (600036-CN)、中信建投證券 (06066-HK)、瑞銀 (UBS) 就上市事宜進行合作，最快可能在明年港股掛牌，募資至少 3 億美元。不過相關細節在討論，IPO 規模、時間可能仍有變化。
對於上述消息，歌爾聲學、中金、招銀國際和中信建投證券並未立即回覆置評請求，瑞銀則拒絕置評。
歌爾聲學今年 9 月曾表示打算分拆子公司歌爾微在香港上市，該公司當時表示此舉目的是抓住未來幾年發展人工智慧 (AI) 硬體的機會。
報導指出，這家蘋果供應商多年來一直試著讓歌爾微上市。4 年前該公司一開始計劃在中國分拆並上市，但今年 5 月撤回深圳證券交易所的申請。
由於中國市場面臨挑戰，企業放慢在當地上市的步伐，紛紛轉向香港進行二次上市或掛牌，目前中國正在尋求提振低迷的股市。
中國家電製造商美的集團 (Midea Group Co.)(000333-CN)(00300-HK)) 今年 9 月在香港二次上市，募得 46 億美元，吸引了全球的投資人。自那以來，該公司在香港上市的股票上長 30%。
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