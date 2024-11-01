〈美股早盤〉主要指數開高 亞馬遜股價開盤漲逾6%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-01 21:43

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美股主要指數周五 (11/1) 開高，亞馬遜 (AMZN-US) 強勁的財報緩解蘋果 (AAPL-US) 中國銷售疲軟的影響，投資人也在評估美國 10 月就業市場數據成長大幅放緩的影響。亞馬遜開盤股價漲逾 6%。

截稿前，道瓊工業指數漲近 330 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 1.3%。

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美國 10 月非農就業數據遠低預期，強化交易員對聯準會 (Fed) 下周降息 1 碼 (25 個基點) 的押注，此前交易員的降息預期因一連串穩健的經濟數據而有所減弱。

美國 10 月就業成長速度創下 2020 年以來新低，主要是受到颶風和罷工影響，不過失業率仍維持在較低水準、薪資增速也保持穩定。

美國勞工統計局 (BLS) 聲明表示，颶風可能影響某些產業的就業，但表示無法量化颶風對全美就業人數、工時或收入的影響。當局指出，為這些統計數據提供資訊的企業調查的收集率「遠低於平均水準」。

11 月 4 日 (下周一) 起，因美國進入冬令時間，美股交易時間將延後 1 小時，改為台北時間晚上十點三十分至隔日凌晨五點。此外，自下周一起，重要經濟數據的公布時間將較夏令時延後 1 小時。

截至台北時間周五（11/1）21 時許：

焦點個股：

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 3.50%，至每股 28.09 美元

美超微目前市值已跌破標普 500 指數市值門檻，且因年報遲遲未能提交，在審計師辭任的情況下，公司還面臨更大的摘牌風險。天風國際分析師郭明錤對此分析稱，從過往經驗看，審計 / 會計辭任是很嚴重的事，該股迎停牌或退市的「最壞結果」的可能性越來越高。

福特 (F-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 10.34 美元

美國汽車大廠福特 表示，該公司將暫停生產其純電動 F-150 閃電皮卡直至 1 月份以調整產量，從而實現銷售增長和盈利能力的最佳組合。根據聲明，11 月 15 日周五最後一個班次結束後，生產將停止，連同假期，位於底特律郊區的 Rouge 電動車廠將從 11 月 18 日至 1 月 6 日停產七周，工廠約 730 名小時工將暫時被解僱。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價上漲 2.24%，至每股 119.40 美元

埃克森美孚第三季獲利超出華爾街預期，受惠其第一個包括美國頁岩油生產商先鋒自然資源公司的完整單季強勁石油產量。由於需求放緩以及汽油和柴油利潤疲軟，這家石油巨擘獲利年減 5%，不過降幅較其他同行低。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月非農新增就業報 1.2 萬人，預期 10.6 萬人，修正後前值 22.3 萬人

美國 10 月失業率報 4.1%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 10 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.3 小時

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.0%，修正後前值 3.9%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.3%

美國 10 月勞動參與率報 62.6%，預期 62.7%，前值 62.7%

美國 10 月 ISM 製造業指數預期 47.6，前值 47.2

華爾街分析：

根據 FactSet 預測，科技業未來兩年獲利將以每年 18% 的速度成長，主要受惠 9% 的銷售成長和數十億美元的股票回購。換言之，儘管近期疲軟，但該產業本身並無問題。