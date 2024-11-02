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衛星通訊公司Globalstar喜獲蘋果15億美元投資 盤中大漲近40%

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-02 02:30

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衛星通訊公司Globalstar喜獲蘋果15億美元投資 盤中大漲近40%(圖：REUTERS/TPG)

美國衛星通訊公司 Globalstar 周五 (11/1) 盤中股價大漲近 40%，此前蘋果宣布對其投資高達 15 億美元，擴大 iPhone 衛星通訊服務範圍。

截稿前，Globalstar(GSAT-US)周五盤中股價大漲 39.18%，每股暫報 1.46 美元；蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 1.14%，每股暫報 223.32 美元。


根據融資協議，蘋果將投入 11 億美元現金，並以 4 億美元收購 Globalstar 的 20% 股權。該衛星公司表示，將使用部分資金償還債務。

此舉是太空公司和行動服務供應商之間一系列合作的另一個舉措，這些合作旨在為網路存取有限的地區的客戶提供基於衛星的連接。

Globalstar 也表示，將把 85% 的網路容量分配給蘋果，該交易預料將於下周二 (5 日) 完成

這家 iPhone 製造商早在 2022 年與就 Globalstar 合作，推出一項允許蘋果用戶從偏遠地區發送緊急訊息的功能。

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