比亞迪10月銷售逾50萬輛車 創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-01 20:09

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中國電動車巨擘比亞迪 (01211-HK) 周五 (11/1) 公布 10 月汽車銷量創下歷史新高，替接下來的購車旺季揭開序幕，預料將保持強勁的銷售成長態勢。

根據數據，這家只生產純電和插電式混合動力車的中國頭號汽車製造商在 10 月銷售 500,526 輛車，遠超去年同期的 301,833 輛，創下歷史新高，其中混合動力車銷量最高，達到 310,912 輛。今年前 10 月新能源汽車銷量年增 36.49% 至 3,250,532 輛。

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不過比亞迪並非唯一一家在 10 月創下銷售紀錄的公司。吉利汽車 (00175-HK)10 月表現也不俗，銷量年增 28% 至 226,686 輛。另外規模較小的中國電動車新貴小鵬汽車 (XPEV-US) 也刷新紀錄，銷售 23,917 輛車。

然而前一交易日公布本季黯淡財測的理想汽車 (LI-US) 在 10 月銷售 51,443 輛車，雖然比去年同期成長 27%，但低於單月最佳紀錄；蔚來汽車 (NIO-US)10 月銷售 20,97 輛車，比 9 月銷量有所下滑。

每年的最後 3 個月通常是中國的購車旺季，在鼓勵消費者以舊換新的國家和地方補貼擴大的推動下，電動車和混合動力車的銷售量正在上升。

比亞迪也預估將實現其修訂後的 400 萬輛汽車的年度銷售目標，截至 9 月已售出約 274 萬輛汽車。花旗銀行 (C-US) 估計，比亞迪 11 月的銷售量可能高達 50 萬輛。