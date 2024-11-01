鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至7.51元，預估目標價為180元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.55元下修至7.51元，其中最高估值9.07元，最低估值7.17元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.07(9.07)
|14.34
|17.23
|最低值
|7.17(7.17)
|9.43
|11.85
|平均值
|7.61(7.66)
|11.41
|14.47
|中位數
|7.51(7.55)
|11.38
|14.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|624,245,000
|782,009,000
|931,899,000
|最低值
|588,805,220
|636,090,720
|695,227,410
|平均值
|598,945,060
|683,875,770
|765,310,250
|中位數
|593,553,000
|675,526,000
|751,002,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.39
|14.53
|14.84
|6.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉Q3 GDP上修至3.97%、三大法人齊捧鴻準、10月全台房市交易量估跌逾2成
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為180元
- 盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額201.67億
- 〈台股開盤〉颱風假後補跌挫近600點測季線 台積電早盤跌破千元
上一篇
下一篇