鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至15.43元，預估目標價為495元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.35元上修至15.43元，其中最高估值16.3元，最低估值12.86元，預估目標價為495元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.3(16.3)
|23.14
|32.93
|最低值
|12.86(12.86)
|15.25
|19.05
|平均值
|15.14(15.1)
|18.44
|21.91
|中位數
|15.43(15.35)
|18.52
|21.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|435,116,560
|522,232,360
|636,460,430
|最低值
|421,133,010
|464,796,000
|504,328,000
|平均值
|425,511,840
|484,791,760
|544,506,190
|中位數
|424,192,000
|484,412,130
|536,954,540
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.86
|12.58
|10.32
|9.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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