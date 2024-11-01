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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至15.43元，預估目標價為495元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.35元上修至15.43元，其中最高估值16.3元，最低估值12.86元，預估目標價為495元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.3(16.3)23.1432.93
最低值12.86(12.86)15.2519.05
平均值15.14(15.1)18.4421.91
中位數15.43(15.35)18.5221.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值435,116,560522,232,360636,460,430
最低值421,133,010464,796,000504,328,000
平均值425,511,840484,791,760544,506,190
中位數424,192,000484,412,130536,954,540

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.8612.5810.329.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		401,226,501384,443,308314,670,796282,605,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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