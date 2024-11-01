〈台股開盤〉颱風假後補跌挫近600點測季線 台積電早盤跌破千元

美股四大指數昨 (31) 日全面下跌，台股因颱風休市一天後，今 (1) 日電、金權值股全面走弱，台積電早盤跌破千元，最低來到 996 元。大盤在跳空下跌近 400 點開出後，最低來到 22231.94 點，下跌近 600 點，季線、半年線一度失守，隨後快速收斂跌幅，預估全日成交量約 4550 億元。

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美股在微軟和 Meta 財測遜色下，四大指數全面收黑，美股道瓊指數下跌 378.08 點，或 0.9%，收 41,763.46 點。；那斯達克指數下跌 512.78 點，或 2.76%，收 18,095.15 點；S&P 500 指數下跌 108.22 點，或 1.86%，收 5,705.45 點；費城半導體指數下跌 206.75 點，或 4.01%，收 4,946.75 點。