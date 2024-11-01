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〈台股開盤〉颱風假後補跌挫近600點測季線 台積電早盤跌破千元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-01 09:54

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〈台股開盤〉颱風假後台股綠油油 電金權值股全面無力下殺近600點。(圖：shuttetstock)

美股四大指數昨 (31) 日全面下跌，台股因颱風休市一天後，今 (1) 日電、金權值股全面走弱，台積電早盤跌破千元，最低來到 996 元。大盤在跳空下跌近 400 點開出後，最低來到 22231.94 點，下跌近 600 點，季線、半年線一度失守，隨後快速收斂跌幅，預估全日成交量約 4550 億元。

權值股全面走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 20 元， 跌幅近 2%；聯發科 (2454-TW) 下跌 30 元，跌幅逾 2%；日月光投控 (3711-TW) 跌幅近 5%；聯電 (2303-TW) 近 4%；鴻海 (2317-TW) 跌幅近 3%；廣達 (2382-TW) 逾 2%。


金融權值股同樣綠油油，中信金 (2891-TW) 跌幅逾 2%；富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW) 均跌幅約 2%；兆豐金 (2886) 跌幅逾 1.5%。

由於美超微 (SMCI-US) 會計風波，拖累台股 AI 類股全面走弱，板卡部分麗臺 (2465-TW) 亮綠燈，承啟 (2425-TW)、映泰 (2399-TW) 均下跌約 1%；散熱部分，雙鴻 (3324-TW) 下跌近 6%、奇鋐 (3017-TW) 下跌逾 2%；載板三雄部分臻鼎跌幅逾 2%(4958-TW)，景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 跌幅逾 1%

美股在微軟和 Meta 財測遜色下，四大指數全面收黑，美股道瓊指數下跌 378.08 點，或 0.9%，收 41,763.46 點。；那斯達克指數下跌 512.78 點，或 2.76%，收 18,095.15 點；S&P 500 指數下跌 108.22 點，或 1.86%，收 5,705.45 點；費城半導體指數下跌 206.75 點，或 4.01%，收 4,946.75 點。

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費城半導體4946.746-4.01%
S&P 5005705.45-1.86%
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道瓊指數41763.46-0.90%
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欣興1630.93%
景碩106.5-0.93%
臻鼎-KY109.5-2.67%
奇鋐632-0.94%
雙鴻627-6.42%
映泰33.8-1.46%
台積電1020-0.97%
聯發科1275-1.16%
玉山金27-1.46%
國泰金67.8-1.60%
富邦金89.7-1.21%
中信金35.3-1.67%
廣達303-0.16%
鴻海207.5-1.89%
聯電46.15-4.15%
日月光投控151-3.82%
麗臺83.1-6.21%
超微電腦29.11-11.97%

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