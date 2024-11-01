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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至7.55元，預估目標價為180元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.93元下修至7.55元，其中最高估值9.07元，最低估值6.91元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.07(9.07)14.3417.23
最低值6.91(6.91)9.4311.85
平均值7.68(7.89)11.614.53
中位數7.55(7.93)11.5114.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值624,245,000782,009,000931,899,000
最低值588,805,220636,090,720695,227,410
平均值601,025,790688,983,720765,592,260
中位數600,540,000685,879,000751,002,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.3914.5314.846.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,914,471670,872,643569,997,133476,978,710

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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