前三季陸客在香港購房成交額破紀錄 人均砸1,100萬港元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-01 09:30

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香港中原地產公布的數據顯示，今年前三季陸客在香港購買新房、二手房共計 8,133 宗，成交金額 906 億港元，創下歷史新紀錄，平均每名大陸買家砸 1,100 萬港元。

據《澎湃新聞》周四（31 日）報導，中原地產最新數據顯示，2024 年前三季香港新房、二手私人住宅市場共有 33,915 宗買賣登記，共計成交金額 3093 億港元。其中「普通話拼音買家」成交量 8,133 宗，佔 24%，涉及金額高達 906 億港元。

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如果與去年同期的 4,854 宗和 633 億港元相比，分別激增 68% 及 43%。中原地產的監測數據顯示，在今年前三季成交量中，二手住宅佔一半以上，有 4,366 宗。

數據顯示，今年前三季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業房市片區，包括北角、荃灣市中心、奧運站、深水埗、土瓜灣、灣仔、大圍、康城、將軍澳及西半山，「普通話拼音買家」合計 1,090 宗，佔整體二手房的比率約 25%；

有「小福建」之稱的北角，佔 131 宗，涉及房價 10.1 億港元，當中健威花園、城市花園、柏蔚山等幾個項目中，這類客戶最多。

中原地產在報告中提到，從數據可見，陸客買最多的其實是二手物業，社區發展成熟、交通配套完善的片區，更是他們來香港置業的首選。

此外，近年不少陸客也喜歡在港島東的北角區置業，如新鴻基地產在區內興建的超級豪宅新盤海璇，陸客的比重高達 60%。