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鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings CorpWSC-US的目標價調降至41元，幅度約6.82%

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 00:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)提出目標價估值：中位數由44元下修至41元，調降幅度6.82%。其中最高估值61元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予WillScot Mobile Mini Holdings Corp評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀0位。

WillScot Mobile Mini Holdings Corp今(1日)收盤價為33.1元。近5日股價上漲6.82%，標普指數上漲0.8%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WSC市場預估目標價

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WillScot Mobile Mini Holdings Corp33.405-14.08%

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