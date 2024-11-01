鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-1.17元，預估目標價為257.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 02:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.04元下修至-1.17元，其中最高估值-0.95元，最低估值-2.47元，預估目標價為257.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|-0.95(-0.8)
|-0.32
|最低值
|-2.47(-1.19)
|-0.6
|平均值
|-1.36(-1.03)
|-0.44
|中位數
|-1.17(-1.04)
|-0.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.04億
|5.04億
|5.28億
|4.73億
|最低值
|4.55億
|4.63億
|4.90億
|4.73億
|平均值
|4.74億
|4.82億
|5.09億
|4.73億
|中位數
|4.73億
|4.79億
|5.09億
|4.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.33
|-0.08
|-5.34
|-12.98
|2.64
|營業收入
|4.86億
|4.81億
|5.11億
|4.99億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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