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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gaming and Leisure Properties Inc(GLPI-US)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Gaming and Leisure Properties Inc(GLPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.84元，其中最高估值2.95元，最低估值2.61元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.95(2.95)3.383.58
最低值2.61(2.65)2.853.07
平均值2.81(2.85)3.083.25
中位數2.84(2.91)3.083.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.26億18.63億20.73億22.96億
最低值15.41億15.81億16.14億22.96億
平均值15.97億16.65億17.56億22.96億
中位數16.00億16.63億17.33億22.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.302.262.702.772.87
營業收入11.53億12.16億13.12億14.40億15.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Gaming and Leisure Properties Inc(GLPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGLPI

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