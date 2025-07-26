鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gaming and Leisure Properties Inc(GLPI-US)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為54.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Gaming and Leisure Properties Inc(GLPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.84元，其中最高估值2.95元，最低估值2.61元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.95(2.95)
|3.38
|3.58
|最低值
|2.61(2.65)
|2.85
|3.07
|平均值
|2.81(2.85)
|3.08
|3.25
|中位數
|2.84(2.91)
|3.08
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.26億
|18.63億
|20.73億
|22.96億
|最低值
|15.41億
|15.81億
|16.14億
|22.96億
|平均值
|15.97億
|16.65億
|17.56億
|22.96億
|中位數
|16.00億
|16.63億
|17.33億
|22.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.30
|2.26
|2.70
|2.77
|2.87
|營業收入
|11.53億
|12.16億
|13.12億
|14.40億
|15.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Gaming and Leisure Properties Inc(GLPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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