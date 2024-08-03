鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.76元，其中最高估值2.24元，最低估值1.64元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.24(2.24)
|2.93
|4.07
|最低值
|1.64(1.72)
|2.05
|2.58
|平均值
|1.84(1.89)
|2.34
|3.12
|中位數
|1.76(1.87)
|2.27
|2.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|25.31億
|28.50億
|27.90億
|最低值
|24.40億
|25.66億
|27.25億
|平均值
|24.70億
|26.41億
|27.63億
|中位數
|24.50億
|26.05億
|27.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.10
|0.41
|0.69
|1.53
|2.36
|營業收入
|10.64億
|13.68億
|18.95億
|21.43億
|23.65億
詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為82.74元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MGIC 投資(MTG-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為24.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視(CGNX-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為20.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇