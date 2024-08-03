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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.76元，其中最高估值2.24元，最低估值1.64元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.24(2.24)2.934.07
最低值1.64(1.72)2.052.58
平均值1.84(1.89)2.343.12
中位數1.76(1.87)2.272.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值25.31億28.50億27.90億
最低值24.40億25.66億27.25億
平均值24.70億26.41億27.63億
中位數24.50億26.05億27.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.100.410.691.532.36
營業收入10.64億13.68億18.95億21.43億23.65億

詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSC

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