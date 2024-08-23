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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:18


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.81元，其中最高估值2.24元，最低估值1.64元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.24(2.24)2.593.43
最低值1.64(1.64)1.92.58
平均值1.84(1.83)2.252.95
中位數1.81(1.76)2.272.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值24.77億26.60億27.94億
最低值24.43億25.66億27.25億
平均值24.54億26.04億27.65億
中位數24.50億26.00億27.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.100.410.691.532.36
營業收入10.64億13.68億18.95億21.43億23.65億

詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSC

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