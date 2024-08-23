鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.81元，其中最高估值2.24元，最低估值1.64元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.24(2.24)
|2.59
|3.43
|最低值
|1.64(1.64)
|1.9
|2.58
|平均值
|1.84(1.83)
|2.25
|2.95
|中位數
|1.81(1.76)
|2.27
|2.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24.77億
|26.60億
|27.94億
|最低值
|24.43億
|25.66億
|27.25億
|平均值
|24.54億
|26.04億
|27.65億
|中位數
|24.50億
|26.00億
|27.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.10
|0.41
|0.69
|1.53
|2.36
|營業收入
|10.64億
|13.68億
|18.95億
|21.43億
|23.65億
詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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