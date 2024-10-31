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鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.7元，其中最高估值1.92元，最低估值1.53元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.92(1.92)2.493.34
最低值1.53(1.6)1.822.14
平均值1.7(1.78)2.132.8
中位數1.7(1.76)2.12.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值24.77億26.50億27.82億
最低值24.03億24.30億25.96億
平均值24.39億25.66億27.20億
中位數24.49億25.76億27.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.100.410.691.532.36
營業收入10.64億13.68億18.95億21.43億23.65億

詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSC

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