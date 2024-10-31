鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.7元，其中最高估值1.92元，最低估值1.53元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.92(1.92)
|2.49
|3.34
|最低值
|1.53(1.6)
|1.82
|2.14
|平均值
|1.7(1.78)
|2.13
|2.8
|中位數
|1.7(1.76)
|2.1
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24.77億
|26.50億
|27.82億
|最低值
|24.03億
|24.30億
|25.96億
|平均值
|24.39億
|25.66億
|27.20億
|中位數
|24.49億
|25.76億
|27.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.10
|0.41
|0.69
|1.53
|2.36
|營業收入
|10.64億
|13.68億
|18.95億
|21.43億
|23.65億
詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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