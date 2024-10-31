歐盟監管機構：輝達須獲當局批准才能收購AI新創公司Run:ai

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-31 22:10

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歐盟執委會周四 (31 日) 表示，美國晶片製造商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 收購人工智慧 (AI) 新創公司 Run:ai 必須要先獲得歐盟當局認可，因為這筆交易案可能有害歐洲市場競爭。

外媒報導指出，歐盟反壟斷這一舉動可能會要求輝達做出讓步，才能確保收購案順利獲得批准。近年來歐美監管機構都強化對科技公司收購案的審查，尤其是科技巨擘。

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據 Tech Crunch 報導，輝達今年 4 月宣布以約 7 億美元價格收購這家以色列 AI 新創公司 Run:ai，該公司的技術能讓開發人員和管理團隊優化其 AI 基礎設施。

儘管這筆交易未達歐盟要求輝達提出收購申請批准的金額，但義大利市場競爭監管機構要求歐盟當局受理此案。歐盟執委會也表示已接受義大利的請求，而且警告稱這起收購案有害市場競爭風險。

歐盟當局聲明表示：「這筆交易可能會嚴重影響輝達和 Run:ai 活躍的市場競爭，這些市場可能涉及整個歐洲經濟區，包括義大利。」