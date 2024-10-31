歐盟監管機構：輝達須獲當局批准才能收購AI新創公司Run:ai
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-31 22:10
歐盟執委會周四 (31 日) 表示，美國晶片製造商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 收購人工智慧 (AI) 新創公司 Run:ai 必須要先獲得歐盟當局認可，因為這筆交易案可能有害歐洲市場競爭。
外媒報導指出，歐盟反壟斷這一舉動可能會要求輝達做出讓步，才能確保收購案順利獲得批准。近年來歐美監管機構都強化對科技公司收購案的審查，尤其是科技巨擘。
據 Tech Crunch 報導，輝達今年 4 月宣布以約 7 億美元價格收購這家以色列 AI 新創公司 Run:ai，該公司的技術能讓開發人員和管理團隊優化其 AI 基礎設施。
儘管這筆交易未達歐盟要求輝達提出收購申請批准的金額，但義大利市場競爭監管機構要求歐盟當局受理此案。歐盟執委會也表示已接受義大利的請求，而且警告稱這起收購案有害市場競爭風險。
歐盟當局聲明表示：「這筆交易可能會嚴重影響輝達和 Run:ai 活躍的市場競爭，這些市場可能涉及整個歐洲經濟區，包括義大利。」
過去一年，輝達營收、獲利大幅飆升，因為其處理器能夠支援 AI 應用程式，包括 ChatGPT 等訓練模型，從而成為晶片產業的黃金標準。
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數開低 受微軟、Meta拖累
- 〈財報〉Uber上季預訂量不及預期 本季財測不慍不火
- 〈財報〉意法半導體再下調全年財測 估營收大幅下滑至明年Q1
- 美9月核心PCE月增幅創6個月新高 Fed下周降息1碼已成定局
下一篇