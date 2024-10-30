機器人、半導體設備、矽光子三大族群總體檢，操作建議會是？

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-10-30 17:21

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我們今天就過去三大熱門主流，機器人概念股，半導體設備供應鏈，還有矽光子跟光通訊產業，做總體檢，給大家參考如何應對後面盤勢。

機器人部分，像羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、昆盈(2365-TW) 從 8 月中回檔下來到現在，已經回檔 2 個月，而且回檔幅度漸深，這樣的走勢難以說算強勢，在 2 個月回檔過程中也不乏幾次的強力反彈，但維持時間都不長，這就是弱勢格局反彈的狀況，若是空手要做多，只建議做短線反彈行情，不建議當成新一波多頭趨勢的反攻。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師