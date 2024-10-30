機器人、半導體設備、矽光子三大族群總體檢，操作建議會是？
陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-10-30 17:21
我們今天就過去三大熱門主流，機器人概念股，半導體設備供應鏈，還有矽光子跟光通訊產業，做總體檢，給大家參考如何應對後面盤勢。
機器人部分，像羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、昆盈(2365-TW) 從 8 月中回檔下來到現在，已經回檔 2 個月，而且回檔幅度漸深，這樣的走勢難以說算強勢，在 2 個月回檔過程中也不乏幾次的強力反彈，但維持時間都不長，這就是弱勢格局反彈的狀況，若是空手要做多，只建議做短線反彈行情，不建議當成新一波多頭趨勢的反攻。
半導體設備部分，像均豪 (5443-TW)、友威科(3580-TW)、鑫科(3663-TW) 從 8 月底附近股價不再創高後，也呈現回檔走勢，跟機器人其實比較相近，回檔幅度也越來越大，回檔幅度越大，代表上方反壓越重，每一波要上攻，都必須化解套牢賣壓，而且就股價型態而言，要再轉為多頭趨勢，短線看並不容易，做多仍然建議偏短線反彈去思考。
矽光子部分，像波若威 (3163-TW) 波段高點在 7/18，到目前已經超過 3 個月，股價並沒有再創新高，反而在 10/24 跌破季線後又繼續創新低，破壞過去回檔測季線有支撐的慣性，波若威有反彈到季線反壓附近，仍要留意可能會漲不上去。聯鈞 (3450-TW) 從 10/15 高點後股價就進入區間整理，創高速度已經不像以前那麼快，代表趨勢已經減弱，如果 10/28 低點再跌破就繼續往下探。上詮 (3363-TW)、立碁(8111-TW) 狀況跟聯鈞類似。
即時的分析和佈局機會，歡迎加入 LINE 接收最新分享。
接收個股分析、免費盤前稿、和盤後分享，請加入 line 粉絲團成為好友。
台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
更完整分析歡迎收看 10/30 盤後節目
文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普投顧放話，大型股倒一片，哪些小型股能走強？
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，新主流誕生?CPO股有機會在上?
- 【量大強漲股整理】車用股逆勢突圍，有機會成為下波主流，CPO轉機股如何掌握?
- 〈焦點股〉川普保護費說嚇綠光通訊族群 聯亞領跌亮綠燈
下一篇