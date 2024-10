臺企銀首度參賽奪英國Global Finance五大獎 數位金融品牌獲肯定

國際知名財經媒體《Global Finance 全球金融雜誌》主辦之「2024 World’s Best Digital Bank Awards」,10 月於英國倫敦舉行頒獎典禮,臺灣企銀 ( 2834-TW ) 首次參賽便榮獲「亞太最佳個人金融數位銀行」、「亞太最佳線上產品服務」、「台灣最佳數位轉型」、「台灣最佳線上產品服務」以及「台灣最佳個人行動銀行」五項大獎肯定,亦是唯一獲獎的公股銀行,彰顯該行在數位金融的成果與品牌形象。

臺灣企銀致力提供客戶「全新官網、雲端櫃台、數位申辦平台」的三階段數位金融服務,以「更佳體驗只為您」為核心價值翻新架構,該行「雲端櫃台數位申辦平台」整合線上開戶、線上貸款、投資理財、繳費繳稅等一站式申辦服務,提供客戶所需的九大類合計 33 項數位服務,大幅提升申辦效率,獲頒「亞太最佳線上產品服務」(Best Online Product Offerings In Asia-Pacific) 及「台灣最佳線上產品服務」(Best Online Product Offerings In Taiwan) 二項大獎。

‌



該行秉持「安心、貼心、開心、省心、創新」的核心精神打造五心級行動銀行 APP,提供 24 小時且安全的網路金融服務,並為客戶打造堅實數位安全防護牆,推出多項獨家功能,如「夜間鎖」功能提供客戶可於夜間睡眠時段啟動上鎖設定,系統立即暫時停用網銀 / 行動銀行的臺、外幣轉出交易服務,若偵測到異常登入轉帳情形,系統將立即發送警示通知,為客戶建置安全、便利、隨時、隨地最精緻的行動銀行 APP 服務,獲頒「台灣最佳個人行動銀行」(Best Mobile Banking App In Taiwan) 殊榮。

該行亦積極發展數位金融推動數位轉型,亮眼成績榮獲「亞太最佳個人金融數位銀行」(Best Consumer Digital Bank In Asia-Pacific)、「台灣最佳數位轉型」(Best In Transformation In Taiwan) 雙料肯定!展望未來,臺灣企銀將持續秉持以客為本,深耕數位創新,致力於提供客戶更完善、更便捷的數位金融服務,穩健朝向「中小企業及客戶的首選銀行」願景邁進。