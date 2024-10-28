AI+大數據加持！第一銀行App「安全管家」上線 智慧偵測防詐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-28 11:45

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為應對不斷增加的金融詐騙行為，第一銀行 10 月底 iLEO APP 推出最新的高階資安防護服務功能「安全管家」，並建置「AI 警示帳戶預警模型」應用模型，利用人工智慧及大數據技術即時偵測並攔阻可疑交易行為，有效防堵潛在的金融詐騙活動，保護民眾財產安全，並協助政府打擊不法詐騙。

第一銀行為幫助使用者提升防詐騙意識，保護客戶帳戶安全， 在 iLEO APP 推出資安進階防護功能「安全管家」，具備「防護檢測」與「安全監控」兩大特色，能智慧提醒使用者是否可能遇到詐騙，並檢查裝置安全，若發現帳號在多裝置、不同國家登入，或個資變動等十餘項監控項目，系統會自動檢測並提供防護評分，以藉此提升使用者對帳戶的防護意識；也可以透過開啟「防詐智慧提醒」功能，當用戶進行轉帳時系統會審視交易對象的可疑態樣與比對 AI 智能風險名單，適時跳出防詐提醒，提供個人化的預警訊息，進一步強化使用者對帳戶安全的掌握。

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詐騙手法變化快速多端，傳統防詐手段已經不足以應對，第一銀行今年 4 月初導入「AI 警示帳戶預警模型」，透過 AI 模型對帳戶及交易進行監控及演算，自動偵測可疑活動，一旦發現與常規模式不符的交易，系統會立即產生預警，將可疑帳戶進行系統自動管控，避免資金流失，並根據客戶的交易行為模式，加強實施帳戶持有人及金流審查，逐步導入自動化審查防詐作業，蒐集更多疑似異常交易數據源以優化模型判斷，輔助分行人員檢視疑似不法金流及帳戶，降低行員防詐衍生之工作負擔，上線至今透過「AI 警示帳戶預警模型」有效管控 300 餘個高度可疑風險帳戶。