前三季聯貸市場續稱公股銀之冠 兆豐銀衝刺「都更危老」核貸逾千億
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-28 13:13
為了響應政府推動都更危老以提升居住安全之政策，兆豐金控(2886-TW)旗下兆豐銀行參加上週六(26日)在高雄舉辦的「第六屆危老都更博覽會」，為金融機構中唯一參展的銀行業者，並由企金業務處協理陳淑勤親臨開幕儀式，展現兆豐銀行對危老重建及都市更新業務的重視。此外，兆豐銀於今年前三季於臺灣聯貸市場簿記行排名持續為全國第一，稱霸公股行庫。 兆豐銀行以「都更危老有兆豐 凡事順利真輕鬆」為主題，現場安排多位專業人員提供民眾多元化的金融諮詢，滿足不同客戶的需求，包括介紹都更危老流程、重建評估方向、融資實務、信託機制、工程管理及建經查核等實務及經驗交流等議題，讓民眾能夠輕鬆了解都更危老的態樣及辦理融資時應注意的事項。 兆豐銀行耕耘都更危老業務多年，截至113年9月底，都更危老融資核貸案件已逾千億元。都市更新與危老重建不僅是國家的重點政策，更關係到居民生活的改善與城市面貌的提升。 兆豐銀行一直以來致力於推動相關業務，以履行企業的社會責任。透過這次危老都更博覽會的參與，兆豐銀行不僅向公眾展示了專業和貼心的服務，也表達了與政府、產業界及民眾共同努力，共創城市新生與發展的決心。 兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力。此外，兆豐銀行在聯貸業務上表現優異亮眼，據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，113年前三季於臺灣聯貸市場簿記行排名持續為全國第一，成績稱霸公股行庫。
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