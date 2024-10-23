公股惟一首獎4連霸！臺企銀奪國家品牌玉山獎14座 董座劉佩真獲傑出企業領導人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-23 18:22

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國內最具標竿性的國家品牌玉山獎昨 (22) 日舉行頒獎典禮，臺灣企銀 (2834-TW) 榮獲「傑出企業領導人」、6 項「最佳產品類」及 5 項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪 2 座第 21 屆「全國首獎」最高榮耀殊榮，合計囊括高達 14 項大獎，締造首家公股銀行 4 連霸榮獲全國首獎紀錄。

臺灣企銀董事長劉佩真帶領該行發展數位轉型並深耕綠色金融，秉持「中小企業專業銀行」核心價值，打造穩健經營體質，攜手中小企業實踐永續共榮目標。劉董事長同時重視員工照護福利、提供優於法令的假別及友善育兒措施，打造幸福職場，並透過各項公益活動支持多元族群的金融需求，落實普惠金融，積極響應國內外永續行動，傑出表現獲頒「傑出企業領導人」肯定。

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臺灣企銀本次得獎作品包含「訊息整合平台」，提供客戶即時掌握每筆資金流向；「數位安全防護牆」運用多重安全機制提供 App 資安防護健診，守護客戶帳戶安全；該行亦領先國內銀行業以「提前撥薪」概念首創「薪資貸」，提供小資受薪客戶短期小額資金。該行更首創「行動銀行 APP 樂齡版」，透過化繁為簡、大圖大字、貼心問候、跌倒偵測與緊急求助等優質設計，為銀髮族量身打造專屬的口袋銀行；另外「雲端櫃台數位申辦平台」整合線上開戶、線上貸款、投資理財、繳費繳稅等一站式服務，大幅提升申辦效率，該行多項創新產品及服務共榮獲 6 項「最佳產品類」及 5 項「最佳人氣品牌類」獎項殊榮。