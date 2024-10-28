宏達電Q3虧損擴大至8.8億元 EPS-1.06元 連26季虧損
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-28 19:39
手機硬體暨 VR 軟硬體整合廠宏達電 (2498-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，稅後虧損 8.8 億元，較上季虧損擴大，較去年同期虧損收斂，每股虧損 1.06 元，連續 26 季虧損；累計前 9 個月稅後虧損 26 億元，較去年同期虧損擴大，每股虧損 3.12 元。
宏達電第 3 季營收 7.7 億元，季增 0.9%，年減 29.6%；毛利率 41%，較上季、去年同期持平；營業損失 11.3 億元，較上季、去年同期虧損擴大；營益率 - 146%，季減 8 個百分點，年減 43 個百分點；稅後虧損 8.8 億元，較上季虧損擴大，較去年同期虧損收斂，每股虧損 1.06 元。
宏達電累計前 9 個月營收 21.3 億元，年減 33.6%；毛利率 41%，年持平；營業虧損 35.2 億元，較去年同期虧損擴大；營益率 - 165%，年減 65 個百分點；稅後虧損 26 億元，較去年同期虧損擴大，每股虧損 3.12 元。
宏達電日前推出新品 XR 頭戴裝置 VIVE Focus Vision，瞄準高階玩家，提供無失真的 PC VR 視覺體驗，新產品將瞄準遊戲及應用需求，有望帶動營運成長；近年轉型至軟硬整合方案提供者，在 5G、數位分身 (Viverse)、醫療、軍警訓練領域布局。
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