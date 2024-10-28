宏達電Q3虧損擴大至8.8億元 EPS-1.06元 連26季虧損

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宏達電日前推出新品 XR 頭戴裝置 VIVE Focus Vision，瞄準高階玩家，提供無失真的 PC VR 視覺體驗，新產品將瞄準遊戲及應用需求，有望帶動營運成長；近年轉型至軟硬整合方案提供者，在 5G、數位分身 (Viverse)、醫療、軍警訓練領域布局。