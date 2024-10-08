臺企銀升級「微企享e貸」最高300萬 一站到位全線上申貸、年底前費用優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 19:33

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臺灣企銀 (2834-TW) 企業線上申貸平台《微企享 e 貸》全新改版升級上線，業界首創企業申請至對保線上一站完成，提供企業主 24 小時線上申貸，最高可貸新臺幣 300 萬元。為歡慶改版，即日起至 113 年年底前，線上申貸案件免收系統作業費及額度管理費。

臺灣企銀全新微企享 e 貸，提供中小企業友善且便捷的線上申貸，貸款額度從原本 100 萬元調高至 300 萬元，貸款年限 5 年。臺灣企銀表示，申請人完成線上申請後，銀行端結合線下服務，由專員主動拜訪客戶，協助解決申貸問題，也能提供企業發展建議，企業主不用自己親臨分行，就能完成各項申請步驟。

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微企享 e 貸操作簡單安全，透過 OTP 核驗企業主身分，加上實體工商憑證或網路銀行 iKey 進行雙重核驗，線上填寫申貸資料及上傳文件，系統串連 MyData 技術，簡化企業主申貸文件繁瑣的準備程序，大幅縮短申貸所需時間。倘客戶中途離開申請頁面，3 天內透過專屬連結進入可繼續完成填寫，省下重新填寫的時間成本，提供便利的操作環境，一鍵即可透過平台查詢案件進度 。

臺灣企銀審核完畢確認核貸後，企業主可自選撥款日，於線上進行簽約對保，為客戶提供全流程免親臨銀行的申貸服務，免除舟車往返，翻轉傳統進件及人工對保模式，大幅縮減申貸程序與客戶等待時間，充分展現線上申貸解決時間地點限制的優勢，創造最便利的綠色金融服務平台。