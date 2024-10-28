全球防衛商機龐大！洛馬在手訂單新高 法人卡位搶進

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-28 15:11

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全球地緣政治衝突四起，美國航太防衛龍頭洛克希德馬丁、雷神最新財報亮眼，在手訂單史上最多，成為財報季中的投資亮點。法人指出，美國航太防衛龍頭獲利能見度看到三年後，在手現金充沛可望加發股息。

產業分析師表示，航太防衛產業具高進入門檻、高度寡占且高獲利集中特色，美國龍頭公司如洛克希德馬丁、雷神等不只財務表現佳，也呈現現金流穩定、積極回饋股東趨勢，全球資金看準長期成長性，ETF 巨擘如貝萊德、先鋒 (Vanguard) 被動投資，以及主動選股的日本最大養老金 GPIF 等，都已成為公司大股東。

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近期地緣政治衝突頻繁，洛克希德馬丁最新財報顯示，在手訂單來到 1650 億美元新高，以今年營收推算，目前尚未消化的訂單足以支應洛克希德馬丁未來 2 到 3 年的營運；公司並同時宣布調高股息 5% 至 3.3 美元，加計本次調高將連率 22 年提高股息，顯見防衛概念股投資報酬正成長。

同為美國航太防衛龍頭的雷神，也上調今年營收目標，自 2000 年起，雷神累積報酬率超過 10 倍。與此同時，俄烏戰爭帶動全球國防預算迭創高，龐大的需求還外溢到亞洲航太防衛龍頭，例如日本龍頭的三菱重工業從俄烏戰爭來大漲 7 倍以上，韓國龍頭韓華航太也上漲超過 5 倍。

研調機構 Vertical Research Partners 對此預測，全球前 15 大航太防衛龍頭自由現金流量將持續成長，至 2026 年可望較 2021 年底的有 200% 以上成長。

元大投信指出，全球航太與防衛科技供應鏈現金流十分穩定，國防預算由全球政府為買家，能接單的企業也都要獲得認證，且單一產品研發、製造、維修的週期可長達數十年，持續創造營收來源。近年更出現庫存快速消耗，先進半導體、次世代通訊與人工智慧創新帶動產業升級，訂單供不應求缺口龐大，資金趨勢持續帶動指標概念股表現。