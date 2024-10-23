〈聯亞法說〉美系客戶對800G產品需求強勁 盼帶動矽光相關產品營收倍數成長
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-23 16:44
光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (23) 日法說會說明公司未來展望，聯亞財務長楊吉裕表示，美國主要客戶在資料中心 800G 產品自第二季開始出貨後，需求相當不錯，樂觀看待帶動矽光相關產品營業額以倍數成長。
楊吉裕說明，1.6T 產品初期將用於 AI 應用，預計今年底或明年第一季進入量產，後期將會轉至一般資料中心，由於第一代 1.6T 產品，是由兩組 800G 產品合成，因此明年主流仍是 800G 在一般資料中心的應用，市場規模會比 1.6T 大得多，預計今年資料中心產品將占總營收 40-50%，
展望未來，楊吉裕提到，過去三到五年公司在矽光產品對主要客戶的營業額都有超過倍數以上的成長，期待明年能維持類似的成長動能。
研發投入部分，楊吉裕表示，研發費用投入與回收期間較長，明年預期有不錯成長的產品，實際是過去 2-3 年就已投入研發，目前在資料中心應用上，新客戶大多可接受已量產的規格與波長，因此不像過去 5G 時期，有多種波長產品，因此可以妥善控制研發費用。
中國市場方面，楊吉裕提到，資料中心用矽光產品將從第四季開始量產，預期最終客戶是中國一線的 CSP 公司；而在下一代手機應用的 LD、PD 以及 LiDAR 產品，楊吉裕提到，目前都依計劃持續進行產品開發和驗證。
生產規劃上，楊吉裕說明，聯亞目前有充足的後段晶片產能，檢測和切割採用外包廠商合作，由於進入門檻相對低，聯亞也在持續尋找合作對象，目前預期產能都能配合，並無擴產的需求。
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