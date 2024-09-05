〈2024半導體展〉波若威展示光纖陣列新技術 搶攻 CPO 市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-05 20:18

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光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (5) 日在 SEMICON TAIWAN 國際半導體展上展示了未來要量產的光纖陣列技術設備，並透過客製化服務搶占 CPO (Co-Packaged Optics) 市場。

波若威研發工程部副總經理周維仁說明，該設備不僅能處理高通道數的光纖陣列，還具備自動上下料功能，大幅提升生產效率，而在光器件組裝方面的豐富經驗、產品的低廉價格、以台廠半導體產業的緊密合作，都為公司帶來競爭優勢。

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周維仁表示，做到 CPO 的光纖陣列是一整片的零件，要如何整合以及克服良率問題，是在未來要與客戶努力合作才能突破的技術考驗。