德國財長：若美國發動貿易戰 將採取反擊措施

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-26 01:30

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德國財政部長林德納 (Christian Lindner) 周五 (25 日) 警告，如果美國對歐盟發動貿易戰，可能會採取反擊措施。他在參加國際貨幣基金 (IMF) 年會期間受訪時說：「貿易爭端從來沒有贏家，只有輸家。」

林德納表示，如果川普當選總統，美國的貿易政策會走向何方是個關鍵問題。他表示在川普入主白宮的情況下，德國需要在外交方面努力，說服與歐盟發生貿易衝突不符合美國最佳利益。

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林德納還指出，美國的貿易問題在中國而不是歐盟，歐盟不應該受到美中衝突的負面影響。

川普日前提出對所有進口商品徵收 10% 至 20% 全面性關稅的計畫，並對中國商品徵收 60% 或更高的關稅，他稱這些措施將促進美國的製造業。

然而根據德國經濟研究所發布的一份報告指出，如果川普政府向歐盟徵收 20% 的關稅，歐元區國內生產毛額 (GDP) 將在 2027 年和 2028 年下降 1.3%，德國則下降多達 1.5%。

貿易是德國經濟的主要支柱之一，這表明緊張局勢加劇、不確定性和關稅對德國的打擊將比其他國家更大。

本月早些時候，德國聯邦統計局 (Destatis) 說，美國作為德國貿易夥伴的重要性一直在上升。該機構表示，自 2021 年以來，美國一直是德國僅次於中國的第二大貿易夥伴，但在 2024 年上半年，德國對美國的對外貿易額高於對中國。根據當局數據，2023 年，德國約 9.9% 的出口流向美國。

美國和中國、歐盟和中國之間的貿易緊張局勢今年一直在加劇。美國和歐盟都以不公平的貿易行為為由，對從中國進口的一些商品徵收更高的關稅。