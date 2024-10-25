〈美股早盤〉美債殖利率回落 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-25 21:40

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美股主要指數周五 (25 日) 開高，美債殖利率回落，投資人靜待下周大公司公布最新財報。截稿前，道瓊工業指數漲逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 1.4%。

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交易員的注意力正轉向下周的美國經濟數據，包括非農就業報告，以尋找有關聯準會 (Fed) 降息幅度的新線索。

另外隨著 11 月 5 日美國總統大選的臨近，一些分析人士預測，如果川普獲勝，股市將會上漲，而另一些人則警告說，這可能會重新引發通貨膨脹，並減緩 Fed 的寬鬆步伐。

Federated Hermes 股票部門投資長 Stephen Auth 在一份報告中寫道：「市場至少嗅出了共和黨大勝的跡象，而且可能在選舉 / 參議院獲得壓倒性勝利。如果這種情況發生，我們預估自 7 月以來經歷的溫和反彈將加快步伐。」

與此同時，歐洲斯托克 600 指數周五下跌，此前法國干邑生產商人頭馬君度集團和賓士集團等公司公布財報表現不佳。歐元區股指本周跌幅將超過 1%。

DWS 資產管理公司資深投資組合經理兼歐洲永續股票基金主管 Vidya Anant 表示：「市場波動很大。我們看到了一些避險行為，沒有人願意在這個時候進入股市，尤其是在大選之前。 」

截至台北時間周五（25 日）21 時許：

焦點個股：

新思科技 (SNPS-US) 早盤股價上漲 1.34%，至每股 501.90 美元

晶片設計公司新思科技 (Synopsys) 以 340 億美元收購軟體開發商 Ansys(ANSS-US) 的交易將受英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 第一階段合併調查調查，原因是引發市場競爭擔憂。至於是否會進一步調查，該機構將在 12 月 20 日給出答案。

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價下跌 0.40%，至每股 300.37 美元

在生鮮洋蔥被認定為麥當勞大腸桿菌爆發的可能來源後，美國主要速食連鎖店採取行動，暫時將其從菜單上剔除。這暴露出餐廳反覆出現的噩夢：對餐廳業者而言，要讓農產品比牛肉更不受污染是一個更大的問題。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.02%，至每股 230.53 美元

根據國際數據公司 (IDC) 的數據，蘋果第三季的中國市占率排名第二，在中國市場的占有率為 15.6%，低於去年第三季的 16.1%。該公司第 3 季對中國的出貨量年增率持平。雖然重新躋身中國前五大智慧型手機廠商行列，但其成長速度仍落後於中國競爭對手華為。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 - 0.8%，預期 - 1.1%，前值 - 0.8%

美國 9 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.4%，預期 - 0.1%，前值 0.6%

美國 10 月密大消費者信心指數終值預期 69，前值 68.9

華爾街分析：