黑天鵝來了？日本眾院選舉 巴克萊：自公聯盟2009年來最大執政危機

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-26 08:09

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隨著 10 月 27 日眾議院選舉的臨近，全球投資者的目光再次聚焦在日本。巴克萊在最新的研究報告中指出，日本執政黨自民黨（LDP）及其盟友公明黨（Komei）正面臨 2009 年以來最大的執政危機。

民調顯示自民黨面臨挑戰

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根據近期的民意調查，自民黨可能首次失去自 2009 年以來的一黨多數席次。儘管如此，自民黨與公明黨聯盟仍有可能實現首相石破茂保住多數席次的目標。若聯盟失去多數但仍能組成政府，預計日本央行將維持鴿派立場，進而抑制利率上升，導致日圓貶值。

如果自民黨和公明黨聯盟失去太多席位，市場將面臨更大的波動。巴克萊預測，在這種情況下，美元兌日圓可能下跌 2%，10 年期日本公債殖利率將下降 7 個基點，而日經 225 指數可能暴跌 5%。

政治格局的深遠影響

無論選舉結果如何，日本的政治格局都可能在短期內對市場產生深遠影響。正如 2009 年那次歷史性的權力更迭，這次選舉或許也將成為金融市場中難以預測的「黑天鵝」。

自民黨與公明黨在眾議院共有 288 席，分別為 256 和 32 席。兩黨目標是維持「絕對穩定多數」，即在 465 個席位中佔據至少 261 席。

然而，巴克萊的報告指出，連確保 244 個席次的「穩定多數」目標也面臨挑戰。根據《朝日新聞》和《每日新聞》的民調，即使在理想情況下，自民黨獨立獲得多數席次的可能性依然不高。

市場反應與投資人策略

在當前高度不確定的政治局勢下，市場面臨三重壓力：國內選舉、美國大選及企業財報。巴克萊分析指出，如果自民黨與公明黨聯盟失去多數但仍能組成政府，現任首相石破茂的政策將趨於溫和，尤其是在明年 7 月的上議院選舉前。市場預計，在這種情況下，日本央行可能會延續鴿派立場，延後貨幣政策的緊縮步伐。

巴克萊建議投資人密切關注自民黨能否保住簡單多數，以及立憲民主黨能否取得足夠席次來挑戰執政地位。

大選結果對市場的影響摘要

選舉結果 可能影響 具體預測 自民黨和公明黨失去多數但仍能組建政府 政策趨於溫和，日元貶值 日元貶值 2%，日經 225 下跌 5% 自民黨和公明黨無法組建政府 避險情緒上升，市場波動加劇 日元升值，10 年期國債收益率下行 7 個基點 自民黨保持簡單多數 市場信心恢復，利率可能上升 日元貶值，股市反彈 立憲民主黨獲得足夠席位 政策不確定性增加，市場震盪 日元走強，股市承壓