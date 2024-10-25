美10月密大消費者信心指數終值升至70.5 創6個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-25 23:40

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美國密西根大學周五 (25 日) 公布最終調查顯示，10 月消費者信心指數終值升至 70.5，創下 6 個月來新高，優於 9 月的 70.1 與初值 68.9。此外，美國家庭對消費狀況更加樂觀，部分原因是美國央行開始降息。

美 10 月密大消費者信心指數終值升至 6 個月新高。(圖：ZeroHedge)

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其他數據方面，10 月現況指數終值升至 64.9 的 4 個月新高，而預期指數升至 74.1，優於初值與市場預期的 72.9，不過比 9 月的 74.4 略有下滑。

至於備受矚目的通膨預期，10 月消費者對未來一年通膨預期終值為 2.7%，與 9 月持平，低於市場預期與初值的 2.9%、五年通膨預期則持穩在 3%，符合市場預期，不過低於 9 月的 3.1%。

密大 10 月短期通膨預期持平、長期通膨預期下滑。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，報告顯示衡量耐久財購買狀況的指標升至 4 個月高點，超過一半的消費者預估未來一年聯準會 (Fed) 將進一步降息。這表明消費者支出將保持彈性，並有助於支撐經濟。此外，對家庭收入的預期升至 6 月以來最高，受訪者對就業市場更為樂觀。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在一份聲明中表示：「消費者自發的將高利率作為房屋、耐用品和汽車購買條件的負面因素的比例都有所下降。」

與此同時，報告顯示收入較低的消費者對收入成長的預期仍低於收入較高的消費者。

此外，還有不到兩周的美國總統大選也影響著人們的預期。調查顯示，共和黨和獨立選民的信心升至 4 月以來的最高水準，而民主黨的信心則略有下降。