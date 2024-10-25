美9月耐久財訂單月減0.8% 飛機訂單下滑拖累

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-25 22:20

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美國 9 月耐久財訂單月增率連續兩個月下滑，原因是商業飛機訂單大幅減少抵消商用設備訂單成長。

具體來看，美國商務部周五 (25 日) 公布數據顯示，9 月耐久財 (至少可以使用 3 年的商品) 訂單月增率初值下滑 0.8%，優於市場預期的 - 1.1%，8 月前值自 0% 下修至 - 0.8%。

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9 月耐久財訂單月增率初值報 - 0.8%，連續兩個月下滑。(圖：ZeroHedge)

耐久財訂單月增率在過去 7 個月內有 6 個月被下修。(圖：ZeroHedge)

上月扣除飛機、國防資本耐久財的核心耐久財訂單月增 0.5%，高於市場預期的 0.1%，比 8 月前值得 0.3% 小幅成長。此外，扣除運輸類耐久財訂單月增率初值報 0.4%，優於市場預期的 - 0.1%，8 月前值自 0.5% 上修至 0.6%。

經濟學家認為，核心耐久財訂單 9 月溫和成長，不過投資指標與去年同期基本持品，而大選的不確定性讓許多企業不敢輕舉妄動。

耐久財訂單連續兩個月下滑凸顯美國企業對未來擴張的信心不足，尤其在 11 月總統大選和美國經濟不確定性加劇的情況下。與此同時，借貸成本高漲也限制一些公司的支出。不過聯準會 (Fed) 進一步降息可能有助提振需求，重振陷入困境的製造業。

報告還顯示，核心耐久財出貨量在 9 月下滑 0.3%，經濟學家利用這一數據來調整其對第三季國內生產毛額 (GDP) 報告中設備投資的預估。核心資本財出貨量在過去 5 個月內有 4 個月出現下跌。

值得注意的是，商業飛機訂單在 9 月下滑 22.7%，降幅較前月的近 20% 進一步擴大。有分析指出，這可能與波音機械工人罷工有關，9 月 13 日起波音 (BA-US)3.2 萬多名工人進行 2008 年以來的首次罷工，爭取大幅加薪。