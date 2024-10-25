新思科技340億美元收購Ansys 遭英國反壟斷機構盯上

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-25 19:50

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晶片設計公司新思科技 (Synopsys) 以 340 億美元收購軟體開發商 Ansys 的交易將受到英國反壟斷機構調查。截稿前，新思科技 (SNPS-US) 周五 (25 日) 盤前股價上漲 0.37%，每股暫報 495.25 美元、ANSYS(ANSS-US) 則下跌 0.15%，每股暫報 321.37 美元。

英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 周五表示，由於該筆交易引發市場競爭擔憂，因此展開正式的第一階段合併調查。至於是否會進一步調查，該機構將在 12 月 20 日給出答案。

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近年來，CMA 加強對科技業的審查，對從人工智慧 (AI) 到雲端和晶片的合併進行更仔細的審查。該機構的新數位市場權力將在今年稍後生效，這將賦予其更大的範圍來監管大型科技公司。

總部位於加州森尼韋爾 (Sunnyvale) 的新思科技生產用於設計半導體的軟體，而 Ansys 生產模擬軟體，工程師們用來幫助預測產品實際運作方式。