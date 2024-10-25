瑞銀將全球股票評等升至「具吸引力」

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-25 19:34

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瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 將全球股票評等從「中性」(Neutral) 上調至「具吸引力」(Attractive)，理由是美國經濟成長強勁、主要央行鬆綁貨幣政策以及人工智慧 (AI) 熱潮正興。

瑞銀分析師日前在一份報告中表示：「經濟成長非常有彈性、央行一直很積極 (降息)，這讓我們相信，支撐性背景還有更大的空間。」

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包括美國聯準會 (Fed) 在內的主要央行紛紛降息，推動 MSCI 全球股票指數今年迄今累積上漲 16.3%，該指數是衡量全球股市表現的基準。

瑞銀表示，雖然寬鬆貨幣政策影響通常會滯後一些，但從歷史上看，降息周期的開始在隨後 6 至 12 個月內一直是股市的正面催化劑。

該券商還表示，中國推出更多刺激措施將進一步提振全球股市，另外其他地區的經濟成長似乎已「觸底反彈」。

企業獲利將受惠美國經濟具韌性的背景，而 AI、強勁的就業市場和通膨的逐步緩解將進一步支持美國經濟。

報告稱，在更廣泛的行業中，科技仍應是獲利成長的主要引擎，儘管其他產業的貢獻也不斷湧現。