〈財報〉賓士Q3獲利幾乎腰斬 將加大削減成本力道

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-25 20:21

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德國豪車製造商賓士 (Mercedes-Benz) 周五 (25 日) 公布財報顯示，第三季營收下滑而且獲利幾乎腰斬，原因是中國市場的激烈競爭和需求疲軟重創獲利，未來將加大樽節措施力道。

根據財報，賓士第三季營收報 345 億歐元 (374 億美元)，比去年同期下滑約 7%、息稅前利潤 (EBIT) 年減 48% 至 25.2 億歐元。

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值得注意的是，該公司關鍵的汽車部門獲利在第三季降至 4.7%，低於 8% 的最低目標，也創下其自 2021 年底起分拆卡車業務以來新低。

賓士財務長威廉 (Harald Wilhelm) 在聲明中表示：「第三季的業績沒有達到我們的目標，將加大削減成本的力道。」不過他拒絕提供有關削減成本的更多細節，但警告「削減成本肯定會更嚴格、更艱難」。

展為未來，賓士表示本季營收將約與上季相當，今年全年汽車銷售將略低於去年。賓士執行長康林松 (Ola Kaellenius) 警告，由於長期的經濟疲軟和房地產危機給消費者帶來了相當大的不確定性，中國消費者在購買大宗商品時非常謹慎。

分析指出，中國經濟放緩對這家德國汽車製造商造成了沉重打擊，尤其是在高階 S-Class 和邁巴赫 (Maybach) 車款的訂單方面。

雖然賓士承諾改善其成本狀況，但並未詳細說明削減將落在哪裡。這家製造商在德國經營幾家工廠，該處勞動力和能源成本相對較高。另外其還大力投資於電動轉型的研發，同時在其龐大的工廠網路中生產電動和內燃機車型。

Stifel 分析師 Daniel Schwarz 指出，自 2019 年以來，賓士在降低固定成本方面取得實質性進展，但「容易摘的果實」更少了，尤其是與福斯汽車 (Volkswagen) 相比。他表示，問題的很大一部分還在於中國民眾對德國豪華車的偏好總體上正在減弱。