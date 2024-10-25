HTC攜手文策院拓展XR版圖　沉浸式商展獲國際大獎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 17:52

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智慧型手機及虛擬實境大廠宏達電 (2498-TW) 持續深耕元宇宙市場，旗下 VIVERSE 與文化內容策進院合作，推出免編碼創作平台 VIVERSE Create，同時其沉浸式商展方案也榮獲 2024 年倫敦設計獎金獎。

HTC 表示，VIVERSE Create 為無需編碼及安裝套件的創作平台，使用者僅需瀏覽器即可創建多人互動虛擬空間。該平台已與全球最大 3D 模型庫 Sketchfab 整合，創作者無需專業 3D 設計技術，即可運用數百萬個免費模型打造虛擬場景。

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在商業應用發展上，HTC 近期與外貿協會及文化路徑公司合作，於德國柏林的歐洲台灣形象展中，打造「BizWinner 5G XR 商展大贏家」展示空間，展出超過 100 家台灣中小企業產品。該專案憑藉優異的使用者體驗，榮獲 2024 年倫敦設計獎金獎肯定。