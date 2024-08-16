〈宏達電法說〉AI、元宇宙生態系並進 轉型軟硬整合 B2B占比顯著提升

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-16 18:02

‌



宏達電 (2498) 今 (16) 日舉行法人說明會，除了重申公司在 AI 與元宇宙領域的長期布局，未來不只是販售硬體，會結合 AI 技術聚焦軟體服務平台，打造元宇宙生態系，也正從硬體製造商轉型為軟硬整合的解決方案提供者，目前 B2B 業務占比顯著提升。

宏達電表示，公司正積極將生成式 AI 應用於元宇宙開發，並透過投資新創公司擴大跨領域合作，在 AI 領域的投資已開始顯現成效，包括協助醫療決策的深度學習平台 Deep Q，以及提升 VR 設備精準度的 AI 技術。

‌



在研發方面，公司目前有約 1000 名研發人員，占總員工數的一半，涵蓋硬體和軟體開發。公司強調將保持穩定的研發投入，同時也與外部團隊展開合作。

宏達電強調，公司正從硬體製造商轉型為軟硬整合的解決方案提供者。目前 B2B 業務佔比顯著提升，在全球教育、醫療、軍警等領域都有成功案例。公司表示，將持續深化這一戰略方向。