〈宏達電法說〉Q2虧損收斂近一成 上半年每股虧損2.07元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-16 17:52
手機品牌宏達電 (2498-TW) 今 (16) 日召開法說會，受季節性影響及產品周期末端影響，營運有所下滑，宏達電第二季營收 7.7 億元，季增 28.8%，年減 33.0%；上半年累計稅後虧損 8.2 億元，較前一季、去年同期收斂近一成，每股虧損 0.98 元。
宏達電第二季營收 7.7 億元，季增 28.8%，年減 33.0%；毛利率 41%，季減 0.3 個百分點，年增 0.0 個百分點；營業虧損 11.8 億元，較前一季收斂，較去年同期擴大；營益率 -154.1%，季增 48.7 個百分點，年減 57.2 個百分點。稅後虧損 8.2 億元，較前一季、去年同期收斂，每股虧損 0.98 元。
宏達電上半年累計營收 13.6 億元，年減 35.8%；毛利率 41.2%，年增 0.1 個百分點；營業虧損 23.9 億元，較去年同期擴大；營益率 -175.4%，年減 77.5 個百分點；稅後虧損 17.2 億元，較去年同期擴大，每股虧損 2.07 元。
宏達電說明，由於季節性影響、去年初推出產品進入週期尾端，使得營收規模下滑，獲利因而虧損，不過公司始終維持穩健財務營運，期許達到永續經營的目標，近年已經完成企業轉型，企圖打造完整元宇宙生態系。
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