宏達電新款XR裝置進軍日本 拓展海外娛樂、企業應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-07 10:50

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VR 軟硬整合商宏達電 (2498-TW) 日前在日本東京舉辦「2024 VIVE XR & AI Innovation Day」，正式將最新混合式 XR 一體機 VIVE Focus Vision 引入日本市場，吸引了數百家日本科技、娛樂、教育、醫療等多個領域的企業參與。

在日本市場，HTC 與當地合作夥伴展示了 VIVE Focus Vision 的多元應用，像是與 Hikky 株式會社合作展示的 VR 社交平台「VketReal」，Miracle Mile 則展示了 MR 技術與 Vtuber 的即時互動應用，以及結合 VIVE 大場域實景娛樂技術的「Marinne」XR 實境劇場應用。

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除了娛樂應用，HTC 還針對日本企業市場推出「VIVE Business Plus」解決方案，可同時管理多個 XR 設備，提高大型展演活動的管理效率，HTC 展示的 VIVE 大場域實景娛樂技術，適用範圍涵蓋虛擬偶像、軍事訓練、教育和文化旅遊等多個領域。