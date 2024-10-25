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達航上季營收雖衝高仍難擺脫虧損 營運將呈現連5季虧損

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-25 15:50

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達航科技的PCB鑽孔機產品。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 鑽孔及代鑽孔業者達航科技 (4577-TW) 雖然在 2024 年第三季營收以 1.63 億元創下 5 個季度以來新高，年增 30.81%，年增 31.83%，但法人估計達航科技 2024 年第三季仍難以達成損益兩平點之上，單季仍呈現虧損，也將是達航科技營運呈現連續 5 季虧損。

達航科技今 (25) 日公布 2024 年最新自結獲利數，2024 年 8 月營收 6020 萬元，單月稅後虧損 600 萬元，單月每股虧損 0.13 元，9 月營收 5600 萬元，稅後虧損 500 萬元，在第三季的 8 月及 9 月合計稅後虧損 1100 萬元，每股稅後虧損 0.24 元，估計達航科技 2024 年第三季仍難以達成損益兩平點之上，單季仍呈現虧損，2024 年前三季呈現虧損。


達航科技總經理孫逸敏指出，公司也持續在努力，以達成轉虧爲盈的營運。

達航科技目前主要經營 PCB 鑽孔機及成型機設備研發、製造和銷售、設備售後維修，以及雷射鑽孔加工技術與服務，達航科技並開發自有品牌的機械鑽孔機及高速鑽孔主軸產品。

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達航科技營收虧損

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