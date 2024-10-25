〈美股熱門股〉特斯拉盤中飆漲逾20% 有望創下逾10年最大單日漲幅
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-25 02:00
特斯拉周四 (24 日) 盤中股價漲逾 20%，有望創下 2011 年以來最大單日漲幅，原因是此前公布優於預期的財報加持。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 20.31%，每股暫報 257.04 美元。
特斯拉股價周四的漲幅是有紀錄以來的第二高，也是 2013 年 5 月以來的最高漲幅。這一漲幅抹去特斯拉今年的跌勢，讓其股價在 2024 年上漲 3%，不過仍落後於那斯達克指數 22% 的漲幅。
根據該公司日前公布財報，第三季營收報 251.8 億美元，略低於分析師預估的 253.7 億美元，不過比去年同期成長 8%；經調整後每股獲利報 0.72 美元，優於分析師平均預估的 0.85 美元。
摩根大通 (JPM-US) 的分析師在一份報告中寫道：「考慮到投資人已經習慣了特斯拉的財報低於預期，我們預估這一出人意料的佳績將在周四引發特斯拉股票的強烈積極反應。」
特斯拉第三季的利潤率受到汽車監管信貸收入 7.39 億美元的提振，摩根大通分析師指出，這是未來現金流表現「可能不可持續的驅動因素」。
汽車製造商被要求每年獲得一定數量的監管積分，如果不能達到目標，可以從其他公司購買積分。特斯拉有多餘的信用額度，因為其只生產電動車。
特斯拉執行長馬斯克日前在財報電話會議上表示，他「最樂觀的猜測」是，明年「汽車成長」將達到 20% 至 30%，理由是「成本更低的汽車」和「自動駕駛的出現」。 FactSet 調查的分析師預計，到 2025 年交車量將增加 15% 左右。
推薦購買特斯拉股票的摩根士丹利 (MS-US) 分析師稱，馬斯克對 2025 年汽車交付成長的預測是「可能的」。該行的估計是成長 14%。
摩根士丹利分析師在周四的一份報告中寫道，這「顯然取決於該公司透過推出更便宜的 (下一代) 車型、提供融資和改善功能來提高消費者負擔能力的能力」。
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