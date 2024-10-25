〈美股熱門股〉特斯拉盤中飆漲逾20% 有望創下逾10年最大單日漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-25 02:00

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特斯拉周四 (24 日) 盤中股價漲逾 20%，有望創下 2011 年以來最大單日漲幅，原因是此前公布優於預期的財報加持。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 20.31%，每股暫報 257.04 美元。

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特斯拉股價周四的漲幅是有紀錄以來的第二高，也是 2013 年 5 月以來的最高漲幅。這一漲幅抹去特斯拉今年的跌勢，讓其股價在 2024 年上漲 3%，不過仍落後於那斯達克指數 22% 的漲幅。

根據該公司日前公布財報，第三季營收報 251.8 億美元，略低於分析師預估的 253.7 億美元，不過比去年同期成長 8%；經調整後每股獲利報 0.72 美元，優於分析師平均預估的 0.85 美元。

特斯拉第三季的利潤率受到汽車監管信貸收入 7.39 億美元的提振，摩根大通分析師指出，這是未來現金流表現「可能不可持續的驅動因素」。

汽車製造商被要求每年獲得一定數量的監管積分，如果不能達到目標，可以從其他公司購買積分。特斯拉有多餘的信用額度，因為其只生產電動車。

特斯拉執行長馬斯克日前在財報電話會議上表示，他「最樂觀的猜測」是，明年「汽車成長」將達到 20% 至 30%，理由是「成本更低的汽車」和「自動駕駛的出現」。 FactSet 調查的分析師預計，到 2025 年交車量將增加 15% 左右。

推薦購買特斯拉股票的摩根士丹利 (MS-US) 分析師稱，馬斯克對 2025 年汽車交付成長的預測是「可能的」。該行的估計是成長 14%。