OpenAI高層人事地震不斷 AGI Readiness團隊解散、主管離職

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-25 01:26

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根據《CNBC》周四 (24 日) 報導，OpenAI 正在解散其「AGI Readiness」團隊，該團隊主管 Miles Brundage 日前透過 Substack 發文宣布離職消息，希望在外部繼續該領域研究。

OpenAI 的 AGI Readiness 團隊負責建議公司如何處理越來越強大的 AI 技術，以及當今世界是否準備好管理這些技術。

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Brundage 表示離職的主要原因是機會成本變得太高，他認為在外部進行研究會更具影響力，希望減少偏見。他也表示，OpenAI 及世界在 AGI 籌備方面「尚未準備好」。

Brundage 計劃創建自己的非營利組織，或加入現有的組織，專注於 AI 政策研究和倡議。他補充說：「AI 不太可能在沒有共同努力確保其安全和有益的情況下達到最佳狀態。」Brundage 離開後，原本 AGI 團隊成員將被重新分配到其他團隊。

OpenAI 發言人對此表示：「我們完全支持 Brundage 決定在業界之外繼續他的政策研究，並對他所做的貢獻深表感謝。他全心投入 AI 政策獨立研究的計畫，讓他有機會在更大範圍內產生影響，我們期待從他的工作中學習並看到其影響。在他的新角色中，我們相信他將繼續提升產業和政府制定政策的品質。」

AGI Readiness 團隊的解散消息也正值 OpenAI 董事會可能計劃將公司重組為營利企業之際。上個月包括該公司技術長穆拉提 (Mira Murati)、研究主管麥葛魯(Bob McGrew) 和研究副總裁左浦 (Barret Zoph) 在內的 3 位高階主管宣布同日離職。