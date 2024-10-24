美10月製造業PMI初值升至47.8 略優預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 22:50

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全球標普 (S&P Global) 周四 (24 日) 公布數據顯示，由於服務業需求強勁，美國 10 月大部分時間裡商業活動都在穩步擴張，預期指數反彈至兩年多來新高。然而製造業連續第三個月陷在萎縮區間，不過萎縮幅度略有改善。

由於服務業需求強勁，美國 10 月大部分時間裡商業活動都在穩步擴張。(圖：ZeroHedge)

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美國 10 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 47.8，預期 47.5，前值 47.3，創兩個月新高

服務業 PMI 初值報 55.3，預期 55.5，前值 55.2，創兩個月新高

綜合 PMI 初值報 54.3，預期 53.8，前值 54，創兩個月新高

值得注意的是，標普全球對未來一年預期的衡量指標躍升 8 個點，創下 2022 年 5 月以來新高。這表明服務供應商和製造商對 11 月大選後企業支出回升更有信心。

與此同時，報告也帶來通膨降溫的好消息，儘管投入成本居高不下，但標普全球綜合價格指數在 10 月降至逾 4 年新低。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 聲明表示：「需求也有所增強，新訂單流入達到了近一年半以來新高，儘管生產和銷售成長都局限於服務業。」

他還指出，更有競爭力的定價在一定程度上刺激銷售，這反過來又推動商品和服務的銷售價格通膨降至 2020 年初疫情爆發以來新低。

儘管如此，企業仍對招募持謹慎態度，導致連續第三個月小幅裁員。企業尤其擔心美國總統選舉帶來的不確定性。