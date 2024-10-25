Apple Card運作惹議 美消金局開罰蘋果、高盛逾8900萬美元

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-25 04:00

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美國消費者金融保護局 23 日宣布，高盛與蘋果 (AAPL-US) 因信用卡業務運營問題，將支付超過 8900 萬美元的罰款及賠償。

報導指出，蘋果與高盛於 2019 年合作推出 Apple Card 信用卡產品，但在隨後幾年中，蘋果未能及時將大量信用卡交易糾紛訊息傳送給高盛，且高盛在處理部分糾紛時未遵循法律規定進行賠償。此外，兩家公司還誤導用戶，造成他們誤以為可自動獲得免息優惠。

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此外，由於技術問題，Apple Card 用戶面臨較長的退款等待時間，部分用戶的信用評分受到影響。消費者金融保護局表示，蘋果與高盛非法規避了對借款人的法律義務。最終，高盛將支付 1980 萬美元的消費者賠償及 4500 萬美元的罰款，而蘋果則需支付 2500 萬美元的罰款；若高盛無法提供合規計畫，將被禁止發行新的消費信用卡。