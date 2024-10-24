美上周初領失業金人數續降至22.7萬人 颶風影響消退
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 22:10
美國勞工部 (DOL) 周四 (24 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數連續第二周下滑，降至颶風「海倫」(Helene) 和「密爾頓」(Milton) 襲擊美國東南部各州之前的水準。不過 10 月中旬申請人數攀升，可能會推動本月失業率成長。
截至 10 月 19 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期的 24.3 萬，較修正後前值 24.2 萬人減少 1.5 萬人，4 周移動平均值報 23.85 萬人。
截至 10 月 12 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 189.7 萬人，高於市場預期的 188 萬人，較修正後前值 186.9 萬人增加 2.8 萬人，4 周移動平均值報 186.075 萬人。
Santander US Capital Markets 美國首席經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示：「颶風海倫的影響似乎比人們擔心的消散得更快，這是一個積極的跡象，表明颶風的經濟影響沒有在整個地區迅速蔓延。」
雖然從傳統上看，申請失業救濟金人數的上升表明人們找工作的難度加大，但最近的數據可能反映了這兩場颶風的影響。
經濟學家說，波音 (BA-US) 持續數周的罷工可能也導致閒置供應商的休假，本周三約 3.3 萬名工廠工人拒絕簽訂新的勞動合約，此後罷工仍在繼續。
彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 的經濟學家 Eliza Winger 在一份報告中說：「雖然罷工工人沒有資格領取失業救濟金，但供應鏈上其他受影響企業的工人可以申請失業救濟金。」
在未經經季節性調整的情況下，上周受颶風「海倫」影響的北卡羅來納州、喬治亞州和田納西州的初領失業金人數有所下降，在 10 月初遭受密爾頓襲擊的佛羅裡達州，申請人數上升。
報告也顯示，俄亥俄州、印第安納州和密西根州的就業人數大幅下降，這些州最近在製造業裁員的背景下，申請人數有所回升。
聯準會 (Fed) 日前公布的經濟褐皮書 (Beige Book) 指出，就業在 10 月初「略有成長」，超過一半的地區報告略有或溫和成長，其餘地區報告幾乎沒有變化。褐皮書還指出，許多地區的員工流動率較低，據報道裁員仍然有限，對工人的需求有所緩解。
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