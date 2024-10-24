美上周初領失業金人數續降至22.7萬人 颶風影響消退

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 22:10

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美國勞工部 (DOL) 周四 (24 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數連續第二周下滑，降至颶風「海倫」(Helene) 和「密爾頓」(Milton) 襲擊美國東南部各州之前的水準。不過 10 月中旬申請人數攀升，可能會推動本月失業率成長。

上周初領失業金人數連續第二周下滑。(圖：ZeroHedge)

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截至 10 月 19 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期的 24.3 萬，較修正後前值 24.2 萬人減少 1.5 萬人，4 周移動平均值報 23.85 萬人。

截至 10 月 12 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 189.7 萬人，高於市場預期的 188 萬人，較修正後前值 186.9 萬人增加 2.8 萬人，4 周移動平均值報 186.075 萬人。

上周續領失業金人數創下 2021 年 11 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

Santander US Capital Markets 美國首席經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示：「颶風海倫的影響似乎比人們擔心的消散得更快，這是一個積極的跡象，表明颶風的經濟影響沒有在整個地區迅速蔓延。」

雖然從傳統上看，申請失業救濟金人數的上升表明人們找工作的難度加大，但最近的數據可能反映了這兩場颶風的影響。

彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 的經濟學家 Eliza Winger 在一份報告中說：「雖然罷工工人沒有資格領取失業救濟金，但供應鏈上其他受影響企業的工人可以申請失業救濟金。」

在未經經季節性調整的情況下，上周受颶風「海倫」影響的北卡羅來納州、喬治亞州和田納西州的初領失業金人數有所下降，在 10 月初遭受密爾頓襲擊的佛羅裡達州，申請人數上升。

報告也顯示，俄亥俄州、印第安納州和密西根州的就業人數大幅下降，這些州最近在製造業裁員的背景下，申請人數有所回升。