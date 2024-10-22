ASML執行長：2026年是成長年 美國將對中國祭出更多限制

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-22 19:50

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半導體晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 執行長福克 (Christophe Fouquet) 周二 (22 日) 表示，預料來自美國的壓力將會增加，要求進一步限制向其最大市場中國銷售半導體技術。另一方面，福克認為 2026 年會是公司成長之年，不過他稱要準確量化仍為時過早。

福克周二在倫敦舉行的一次科技會議上受訪時表示：「如果你看看地緣政治局面，我認為很明顯美國將繼續向盟友施加壓力，要求他們祭出更多限制。然而問題是，對荷蘭來說，什麼是正確的？什麼對歐洲是正確的？」

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外媒指出，多年來華府一直致力打壓中國在半導體產業崛起，主要方法是透過多輪針對先進人工智慧 (AI) 晶片和半導體製造設備銷售出口管制。不過荷蘭政府一直難以在其美國盟友和艾司摩爾最大市場之間找到中間立場。

福克說，艾司摩爾在中國大部分的業務都集中在成熟製程上，與國安問題關係不大。他指出，中國目前的重點是主流半導體，這也 AI 有非常大的不同。

福克周二發表談話的前一周，艾司摩爾警告除與 AI 相關晶片外半導體市場疲軟，預料明年全年營運將放緩，這項消息重創投資人信心。

至於美國大選，福克認為無論誰勝選，艾司摩爾對中國的出口壓力都將持續下去。他說：「如果你看看地緣政治局面，我認為很明顯美國將繼續向盟友施加壓力，要求他們祭出更多限制。」

福克表示，荷蘭和歐洲正在討論進一步限制是屬於國家安全還是貿易政策範疇，以及這類舉措是否有效。

他說：「其中一個爭論是，這真的關乎國家安全嗎？你開始看到的另一場辯論...... 是幫助我們還是傷害我們？我看到很多美國公司也開始問這個問題。」

艾司摩爾預估，公司銷售的不受限制就設備未來在中國的銷售額將占其總銷售額的 20%，低於最近幾季的 50%。