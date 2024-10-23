歐洲央行總裁拉加德：利率方向明確 但降息速度有待決定

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-23 01:10

‌



歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周二 (22 日) 表示，利率方向是明確的，不過降息速度仍有待決定。她還指出通膨正走在正確的降溫路上，近期的數據相對讓人放心，沒有排除更大降息幅度的可能性。

拉加德周二出席國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行年會，她受訪時說：「我認為，對我來說前進的方向是明確的，我們從 6 月開始採取的措施是明智的，而且應該以謹慎的態度繼續下去。」她仍然再次強調降息沒有預先路徑，一切依賴經濟數據做出決策。

‌



ECB 已加快降息步伐，因通膨回落速度快於預期，且對歐元區 20 國經濟健康狀況的擔憂加劇。儘管官員們沒有就借貸成本將以多快的速度下降或下降多少給出很多暗示，但投資人押注未來 4 次會議將降息 1 碼 (25 個基點)，到 2025 年年中存款利率將降至 2%。

有跡象表明，通膨可能比 ECB 預期更快持續達到 2% 的目標，因此助長市場上述押注。法國央行總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 表示，這一目標最早可能在明年年初就能實現。

歐洲央行管理委員會委員霍茲曼 (Robert Holzmann) 表示物價回落速度快於預期，能讓 ECB 能夠在不久後再次降息。葡萄牙央行總裁 Mario Centeno 則認為，如果數據顯示有這樣的舉動，官員將準備考慮加大貨幣寬鬆力道。

貨幣市場加大 ECB 降息幅度預期，交易員預估 12 月將降息 32 個基點，到明年 1 月將降息 58 個基點，而此前分別為 30 個基點和 56 個基點。這意味著 12 月份降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性為 28%。

由於能源成本暴跌，歐元區 9 月通膨率自 2021 年以來首次降至 2% 以下。不過，隨著薪資成長和服務價格居高不下，擔憂仍在揮之不去，預料未來幾個月通膨將暫時上升，拉加德儘管樂觀，但仍有一些謹慎的言論。

她說：「我們都有信心，2025 年是我們實現永續發展目標的一年。但我們必須留意一切。我們目前的能源價格相對於它們可能達到的水準來說很低。我們的服務業通膨略有下降，但幅度不大，上次數據仍為 3.9%，我們必須聚焦國內通膨。」