美國大選倒數 摩根大通數據顯示美元需求飆升

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-21 19:30

‌



根據外媒周一 (21 日) 報導，摩根大通策略師援引該行專有指標表示，由於投資人押注美國大選前夕美元將有所反彈，上周美元需求飆升，而且這種買盤可能會持續下去。

據了解，目前最受歡迎的交易是在選擇權市場買入美元，同時賣出新加坡幣和澳幣，這表明投資人正在避險與中國掛勾貨幣的曝險。包括該行 Patrick Locke 在內的策略師在一份報告中寫道，美元兌墨西哥披索和歐元的買盤需求也很強勁。

‌



在經歷去年年底以來美元貿易加權指數最糟糕的一個季度後，大量買盤已讓美元部位從做空轉向中性。策略師寫道，這為交易員在大選前增加多頭部位留下充足的空間。

策略師寫道：「選舉交易已經開始。儘管 10 月迄今美元買盤，但整體美元淨倉位看起來仍相當中性。未來兩周有可能出現更多的選舉避險。」他們預估，美元看漲看漲選擇權的買入量與正常水準相差近兩個標準差。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據，投機客幾乎已經完全平倉了 7 月累積的美元淨空頭。