美國大選倒數 摩根大通數據顯示美元需求飆升
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-21 19:30
根據外媒周一 (21 日) 報導，摩根大通策略師援引該行專有指標表示，由於投資人押注美國大選前夕美元將有所反彈，上周美元需求飆升，而且這種買盤可能會持續下去。
據了解，目前最受歡迎的交易是在選擇權市場買入美元，同時賣出新加坡幣和澳幣，這表明投資人正在避險與中國掛勾貨幣的曝險。包括該行 Patrick Locke 在內的策略師在一份報告中寫道，美元兌墨西哥披索和歐元的買盤需求也很強勁。
在經歷去年年底以來美元貿易加權指數最糟糕的一個季度後，大量買盤已讓美元部位從做空轉向中性。策略師寫道，這為交易員在大選前增加多頭部位留下充足的空間。
策略師寫道：「選舉交易已經開始。儘管 10 月迄今美元買盤，但整體美元淨倉位看起來仍相當中性。未來兩周有可能出現更多的選舉避險。」他們預估，美元看漲看漲選擇權的買入量與正常水準相差近兩個標準差。
根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據，投機客幾乎已經完全平倉了 7 月累積的美元淨空頭。
法國興業銀行首席外匯策略師 Kit Juckes 周一在給客戶的一份報告中寫道：「在美國大選之前，舊部位正在被清空。」
摩根大通也指出，拋售歐元的情況增加，一些看跌選擇權的目標是歐元兌美元跌至平價。隨著美國總統候選人川普威脅稱，如果贏得大選，他將把美國的關稅從中國擴大到歐洲，歐元跌至平價的風險正在加大。
摩根大通策略師在報告中寫道：「我們認為歐元 / 美元空頭空間將繼續擴大。」
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