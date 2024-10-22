明年生效！滙豐精簡組織分四大業務營運 任命郭珮瑛為集團史上首位女財務總監

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-22 17:11

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滙豐 (HSBC)(00005-HK)(HSBC-US)今 (22) 日宣布簡化組織架構，分四大業務營運並公布郭珮瑛 (Pam Kaur) 為集團財務總監及董事會執行董事，將自 2025 年 1 月 1 日起生效，這是該銀行 159 年歷史上首位女性財務總監。

滙豐表示，正簡化組織架構為四大業務營運，分別是香港、英國、企業及機構理財、國際財富管理及卓越理財，以加快推行優先策略。這一變革將減少現行架構下的程序和決策重疊，於服務客戶時能產生更大的切合度和靈活性，集團各職能部門將會重組，以支持四項新業務。

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這家歐洲市值最大銀行將把全球企業及機構理財業務合併，由 Michael Roberts 領導，並將新設國際財富管理及卓越理財業務，由歐柏賢 (Barry O"Byrne) 領導。

匯豐將把地域設置簡化為東部市場及西部市場，前者涵蓋亞太和中東地區，後者涵蓋英國非分隔運作銀行、歐洲和美洲。滙豐也把中國香港和英國業務分別設為獨立業務。

此外，由 12 名成員組成的新設集團營運委員會，將取代擁有 18 名成員的集團行政委員會，成為主要行政決策機構。一些高階主管也將在集團重組中離職，包括中東和北非業務負責人穆兆景 (Stephen Moss)、歐洲業務負責人鮑康年(Colin Bell)，環球銀行及資本市場行政總裁高國揚(Greg Guyett) 被任命為戰略客戶集團主席，這一職位為新設。

上述舉措是在滙豐上月初任命財務總監艾橋智 (Georges Elhedery) 為新的行政總裁後推出。

艾橋智說：「集團的優先策略維持不變，隨著我們著力推行，新架構將催生一個更精簡、更動態和更敏銳的組織。我對眼前的機遇感到振奮，並深信這個架構能幫助我們實現下一階段的增長。我們在英國和香港的市場，加上企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財業務，正是滙豐核心優勢之所在。」

艾橋智還表示，今日宣布的變革亦展示滙豐如何能加快推行策略，釋放銀行的最大潛力，並確保優秀的同事盡展所能，為客戶提供業內最佳的產品和卓越服務。

《華爾街日報》說，艾橋智的任命正值滙豐在中國和西方之間尋找平衡的關鍵時刻，當前階段，隨著全球央行放鬆貨幣政策，地緣政治緊張局勢加劇，獲利風險上升。

晨星股票分析師 Michael Makdad 說：「我一直認為滙豐的全球業務、地理結構過於複雜，這次重組簡化了業務，並分立香港和英國業務，應該是個積極因素，這也可能有助於消除亞洲股東的擔憂，他們在幾年前提出，認為這種分割可以提高回報。」

滙豐將於下周公布第三財季財報，花旗分析師上周出具研究報告指出，成本控制料將是艾橋智想要傳遞的一個關鍵資訊。