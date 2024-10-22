〈陸股盤後〉中國稱外資淨購入境內股票增加 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-22 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（22 日）收盤同步走高，中國政府稱，9 月下旬以來，外資淨購入境內股票增加，且中國政府表示，要提高產業工人經濟收入。

滬指周二收盤漲 0.54% 報 3,285.87 點，深證成指漲 0.85% 報 10,559.51 點，創業板指漲 0.3% 報 2,216.99 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9612 兆元。

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媒體、農業、食品飲料、釀酒、醫藥類股走高，汽車、煤炭、房地產、券商族群上揚，軍工、半導體類股下跌。

中國國務院新聞辦公室周二上午 10 時舉行記者會，請國家外匯管理局副局長李紅燕介紹 2024 年前三季外匯收支數據情況，並答記者問。

國家外匯局說，目前外資持有境內人民幣債券的總量超過 6,400 億美元，處於歷史高點。從存量結構來看，境外央行、商業銀行等穩健型投資者是主要持有機構，並且投資國債、政策性金融債等中長期債券的比例較高，投資穩定性比較強。

國家外匯局說指出，境外投資者投資境內資本市場，總體處於起步階段，持有人民幣資產的規模和比重不算高，外資在國內股市、債市的比率約 3% 至 4%，在多重有利因素支撐下，還有進一步提升空間。

此外，中共中央和國務院周一發布深化產業工人隊伍建設改革的意見，稱產業工人是工人階級的主體力量，是創造社會財富的中堅力量，是實施創新驅動發展戰略、加快建設製造強國的骨幹力量。

中國政府表示，要提高產業工人經濟收入。堅持多勞者多得、技高者多得、創新者多得，進一步完善收入分配制度，提高勞動報酬在初次分配中的比重。

展望後市，易觀千帆證券業分析師田杰認為，行情走勢可能會分為三個階段：

首先，瘋漲階段，股民和槓桿資金瘋狂入場，帶動指數快速攀升，從而增加股市的關注度。

其次，隨著炒作浪潮退去，指數可能會快速下跌，此時長線資金將進場接力，特點為基金發行規模增加、社保資金入場、險資參與、央行資金加入以及企業回購，共同啟動結構性牛市。

最後，股市持續火熱，投資者的回報提升，進而反哺消費和經濟，形成股市與經濟雙循環互動。